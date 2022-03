Motorsykkel utfor vegen i Ørsta

Nyheiter

Politiet melde på twitter like etter klokka 19.00 torsdag kveld at ein motorsyklist hadde køyrt utfor vegen i Ørsta, men at motorsyklisten var oppegåande etter uhellet. Uhellet skjedde i Industrivegen nede mot sjøen på Rystelandet.

Politiet skriv:

«Trafikkulykke. Motorsykkel kjørt utfor veien. Det var en person på motorsykkelen. Vedkommende er oppegående. Nødetatene på vei til stedet.»

Vel klokka 19.20 prata Møre-Nytt med operasjonsleiar hos politiet i Møre og Romsdal, Per Åge Ferstad, som fortalde:

- Det ser ut til å ha gått bra med motorsyklisten. Han var oppe og gjekk då utrykkingspersonellet kom til staden. Motorsyklisten vart undersøkt av ambulanse-mannskapet. Og uhellet hende altså på Industrivegen.