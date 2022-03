Koronavaksineringa er flytta til Velferdshuset

Nyheiter

I tillegg har kommunen gjort nokre endringar i sin vaksinasjonsplan, når det gjeld datoar og klokkeslett.

Vaksinasjonsdagen 12. april er flytta fram til 5. april klokka 16.30 – 18.30. Og her vert det drop in – dvs at ein ikkje treng å avtale tid/time på førehand.

Vidare er 5. mai sett opp som ny vaksinasjonsdag – også denne dagen med drop in frå 16.30 – 18.30.

Dei som frå før har takka ja til time, skal ha fått beskjed både via SMS og Helse Norge, skriv kommunen.

Vaksine fra Novavax

Kommunen skriv vidare:

«Ynskjer du Novavax-vaksine må du til Ålesund for å få denne. Timar for dette blir satt opp måndag 28. mars, og du må sende e-post til Ålesund kommune på massevaksinering@alesund.kommune.no for å få avtale.»