Nyheiter

Det meiner Marius Urke, som har budd på Vallabøen sidan 2015. Ørsta formannskapet vedtok tysdag å doble prisen huseigarane må betale som eigendel for fonnvernet på Vallabøen - og det vart argumentert for at eigenbetalinga var for lav, samanlikna med kva dei måtte betale på Sæbø for 37 år sidan.