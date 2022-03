Fugleinfluensa påvist i fylket - ber om at folk tek kontakt

Nyheiter

– Denne veka vart det for første gang påvist det som kallast høypatogen fugleinfluensa på ein villfugl i Møre og Romsdal (Kristiansund kommune). Det er første gong høypatogen fugleinfluensa vert påvist i Møre og Romsdal. Førebels er dette berre eitt enkelttilfelle. Vårtrekket for fuglar er snart i gong, og det er venta at vi vil kunne få fleire påvisingar utover våren. Fugleinfluensa er svært smittsam og alvorleg virussjukdom hos fuglar, som også kan smitte til andre dyrearter, skriv Ane Ramskjær i Mattilsynet i ei pressemelding.

Mattilsynet vil gjerne vil ha melding om døde fuglar, slik at dei kan ta prøver og få vite meir om kor mykje fugleinfluensa det er hos ville fuglar i området.

– Det er viktig å få informasjon om det kjem smitte med trekkfuglane.

Ta kontakt med Mattilsynet dersom du finn sjuke eller døde fuglar av desse artane: