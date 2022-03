Nyheiter

- Dersom vi snakkar sannferdig om livet, og dei utfordringane alle har, kan vi kanskje finne ein betre måte å leva med oss sjølv på, hevdar Åste Dokka.

Ho har skrive boka «Leve vanskeligere – en elendighetsteologi», og Volda og Ørsta Kyrkjeakademi har invitert henne til Aasentunet måndag.

Her skal ho dele sina tankar, og fortelje om boka, i samtale med Jan Inge Sørbø.

- Medan alle sjølvhjelpsbøkene kappast om å gjera livet lettare, argumenterer Åste Dokka for at vi leve meir vanskeleg. Og medan tv-predikantane lovar oss eit liv i rikdom og herlegdom, slår Dokka eit slag for det ho kallar «elendighetsteologi», skriv Kyrkjeakademiet i ei pressemelding.

For store krav til oss sjølve?

Åste Dokka er teolog med doktorgrad, har vore prest i fleire år, men er kanskje mest kjent som fast kommentator i Vårt Land. I fjor kom boka , der ho reflekterer over kva kristen tru kan ha å seia nettopp i vår tid. Og ho tek utgangspunkt i det spriket det nesten alltid er mellom forventningane vi har, og det vi greier å få til. Ofte fører det til stor frustrasjon, stundom i sjukdom og sosial angst. I boka spør ho om dei glansa ideala vår har ein del av skulda for dette.

Ho har også innvendingar mot den moderne talemåten om at «du er unik, du kan nå stjernene».

- Dersom alle er unike, er det kanskje ikkje så unikt likevel? påpeikar ho.