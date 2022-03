Nyheiter

Korleis ser kvardagen din ut?

Den prøver eg å gjere det beste ut av. Opp tidleg. Frukost med ei brødskive og to ihelkokte egg, pluss kaffi og mjølk. Solle litt utandørs heilt til eg går inn og finn fram trekkspel og piano. Mykje øving for tida då eg spelar i Crashville. Så slik er det no.