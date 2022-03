Strålande skidag -og meir i vente

Nyheiter

Elevane ved Vikemarka skule, Hovden skule, Dalane skule, Åmås skule og Vartdal skule fekk fullklaff med sin skidag på Bondalseidet fredag. Det var strålande sol og gode snøforhold i løypene.

Styreleiar Gunnar Knutsen ved Ørsta skisenter gler seg til resten av helga.

- Vi skal ha Bjønnameisterskap og det er meldt sol og finever, seier Knutsen.

Trekket i Nottane er førebels ikkje ope. Her er det tekniske utfordringar etter ein hardt vinter vermessig. Til gjengjeld er no turløypa godt preparert. Det same er langrennsløypa til Åmskaret.