– Den største utfordringa for Møre og Romsdal jordskifterett er framleis å få ned ventetida for behandling av sakene, særleg gjeld dette for saksmengda på Sunnmøre. Saksbehandlingstida er i dag på om lag 27 månader, heiter det i årsmeldinga til Møre og Romsdal jordskifterett.