Vil ha ned farta på desse

Det er i samband med ei høyring om fartsgrenser til sjøs som Ørsta kommune no har ute, at DNT Sunnmøre kjem med ei fråsegn.

DNT Sunnmøre seier seg nøgde med at Ørsta kommune vil lengje gjeldande regleverk. Der er det ei fartsgrense på åtte knop for fritidsfartøy som er nærmare enn hundre meter frå land.

– For det ikkje-motoriserte friluftslivet og rekreasjon ved sjøen er det viktig at farta vert tilpassa både for tryggleiken og opplevinga, heiter det frå DNT Sunnmøre.

Dei peikar på at regelverket gjeld for fritidsfartøy, og vil no forsikre seg om at Ørsta kommune også får vurdert farta på ribbåtar m.a..

– Vi meiner at fartsgrensene også bør gjelde for eksempel guida rib-turar, og andre båtturar for rekreasjon. Desse har i langt mindre grad eit tidspress på seg enn båtar for beredskap, heiter det frå DNT Sunnmøre.