Vil ha kartlagt moglege bustader for flyktningar

Nyheiter

Krigen i Ukraina har medført ein stor flyktningstraum, også til Noreg. No ber Integrerings og mangfaldsdirektoratet (IMDi) om at Ørsta kommune kartleggjer mogleg busetjing av ukrainske flyktningar.

Kommmunane har allereie fått eit skriv der dei vert varsla om det store behovet for busetjing av flyktningar. No vert kommunane bedne om rakast mogleg kome med ei oversikt over kapasiteten til å ta i mot flyktningar.

- Dette vil sikre betre oversikt over mogleg kapasitet for busetjing i kommunene. Tilbakemeldinga vil vere svært viktig for det vidare arbeidet med kartlegginga av kapasitet for busetjing av flyktningar i kommunane, heiter det frå IMDi.

Kommunane er bedne om svar allereie innan 10. mars.