Bilbrann i Eiksundtunnelen - trafikken i gang att

I 21-tida onsdag kveld varsla politiet om ein bilbrann i Eiksundtunnelen.

Bilen skal stå i øvste del av tunnelen, i retning Ulsteinvik.

Politiet si oppdatering ca 2120: "Brannen er sløkt, ingen personskade, framleis stengt for alminneleg trafikk, bilberging rekvirert, ukjent brannårsak pr no, sak vert oppretta."

Siste oppdetering: litt før 2200: "Vi startar trafikkdirigering i påvente av bilbergar. Følg anvisning og køyr forsiktig."

Operasjonsleiar i politiet, John Bratland, seier til Vikebladet Vestposten at det var to personar i bilen ,men at dei kom seg ut og fekk sløkt.