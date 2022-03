Samlar inn klede til Ukraina, men vil vente med å sende

Nyheiter

Det er «Hjelpesendingane til Ukraina», ei underavdeling av Pinsekyrkja Sion på Ellingsøya som står bak.

Dei har erfaring med hjelpesendingar, og difor vert det også presisert at sjølv om klede vert samla inn no, vil dei vente med å levere varene til det er avklart om hjelpa når fram.

– Akkurat no er engasjementet for å hjelpe enormt. Takk og lov for det. Men som ein ser på nyheitene blir dessverre mykje av hjelpa liggande på grensa fordi der er ikkje eit mottakssystem til å ta unna alt. Vi samlar inn no, sorterer og gjer oss klare, men ventar med å reise til forhåpentlegvis kaoset roar seg, og vi er sikre på at vi får levert direkte til mottaksapparatet i Ukraina, og ikkje risikerer å bli stoppa på grensa, seier Grethe Elin Enerhaug i «Hjelpesendingane til Ukraina».

Ho fortel at akkurat no er det berre pengar som hjelper.

– Vi sender kontinuerleg pengar til Ukraina, og får stadig oppdateringar på kjøp av mat, medisinar, og utstyr, seier Enerhaug.

I Furene ved Coop laurdag vil dei ta i mot kle, sko, teppe, dyner, papirbleier, barnesenger, pent brukte syklar og barnevogner.