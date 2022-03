8. mars-markeringa i Ørsta: Både verdsleg og kyrkjeleg

Nyheiter

For å ta den kyrkjelege først: I Ørsta kyrkje vert det 8. mars-gudsteneste, og prest Ruth Eva Sollie skriv:

«Vi ynskjer å feire dagen med stoltheit over at vi er skapte som kvinner, og i solidaritet med alle dei som opplever at deira verd og deira rettar ikkje vert respekterte. Det er ikkje ei gudsteneste berre for kvinner, men for å løfte fram at kvinner er ein viktig del av det store mangfaldet Gud har skapt.»

Tema for gudstenesta er «Oppreist!». Det vil kome til utrykk på ulike måtar igjennom songar og tekstar. Fleire vil ta del med song og musikk, dans, diktlesing og appell. Det vert også høve til å gi ei gåve til prosjektet «Higher Ground» - eit arbeid blant nepalske jenter som har fått ein ny kvardag utan barnearbeid.

Den verdslege delen

Ørsta SV inviterer til tverrpolitisk kvinnedagsmarkering på Fugl Fønix. Marit Aklestad i Ørsta SV skriv:

«På den internasjonale kvinnedagen inviterer me til 8. mars-salong på Fugl Føniks. Sjølv om me er komne langt, er eit likestilt Noreg og ei likestilt verd framleis langt unna. Me markerer difor kvinnedagen med å lyfte fram viktige kvinnesaker, og ulike gjestar vil halde innlegg og appellar.»

Dagny Riise Heggestad er nestleiar i Utdanningsforbundet i Ørsta, og på Fønix tek ho føre seg den kvinnedominerte lærarrolla, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Perly Lise Pedersen i Norske kvinners sanitetsforeining i Ulstein kjem også til arrangementet. NKS har hatt kvinnehelse på agendaen i 125 år, og jobbar også mellom anna med vald mot kvinner og betre fødsels- og barselsomsorg.

- I lys av den grufulle krigføringa mot Ukraina, vil vi også markere solidaritet med Ukraina og med kvinner på flukt. Blant anna vil SVs Tsehai Birhan setje ord på erfaringar knytt til kvinner som opplever krig, fortel Marit Aklestad, som på markeringa vil halde ein appell der ho vektlegg internasjonal solidaritet.