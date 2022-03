639 covid-smitta i Volda sist veke

Nyheiter

Det vart rapportert inn 639 positive koronaprøver i Volda kommune sist veke (veke ni), heiter det i ei pressemelding frå kommunen.

Volda kommune varslar samstundes at dette er siste gongen det vert rapportert om positive hurtigtestar.

Kommunen presiserer at dette handlar om den individuelle tilbakemeldinga til dei som melder inn positive prøver. Volda kommune vil halde fram å rapportere om smittetal kvar veke.

- Grunnen er at det no er velkjent korleis sjukdommen covid-19 opptrer, smittar og korleis ein skal forholde seg ved smitte, heiter det frå kommunen.

- Kommunane oppmodar om at ein framleis melder inn positive hurtigtestar slik at vi beheld oversikt over tal på smitta. Innmelding skjer via kommunen si heimeside, heiter det vidare.