X2-festivalen med stjernespekka program

Nyheiter

Snøbrett-lengda Terje Håkonsen, Todd Terje, Ola Kvernberg Steamdome, Musti og det som truleg er det største bandet i Danmark, Scarlet Plesure, kjem alle til Volda første helga i april. Etter to år med nedskalerte utgåver av X2-festivalen vert det igjen fullt trykk for ekstremsportfestivalen.

– Vi veit at det generelt sett i landet er ein nedgang i talet på publikum på arrangement på tretti prosent. Samtidig veit vi at mange kjøper festivalpass. Dei sparar litt på krutet og ser seg ut festivalar som dei vil på. For oss er det positivt. Vi har i år mange potensielle publikummarar som ikkje har opplevd X2 før. Det er tre år sidan vi gjennomførte festivalen som planlagt. No gler vi oss å vise kva X2 er og dette kan og vere den første festivalen for mange, seier X2-leiar Mathias Vasbotn Remmereit.

Med under ein månad att til festivalstart vil X2-festivalen vere ein av dei første som igjen kan invitere til fullskala festival. Sportsprogrammet er som vanleg fullt med spenstige øvingar som vil imponere publikummarar i alle aldrar. Som tidlegare vert Volda og Ørsta hovudbase for sportane, men det blir og innslag andre stadar på Sunnmøre. Festivalområdet vert i sentrum av Volda.

– Vi er veldig klare for å vere ein av dei første festivalane i 2022. I tillegg føler vi at vi har eit program som vil ta folk med på ei reise. Festivalen i seg sjølv skal vere eit trekkplaster.

Programmet til X2-festivalen gjer at mange ønsker seg til Volda og Ørsta under festivalen. Danske Scarlet Pleasure har Oslo og Stockholm på speleplanen i tillegg til Volda, og tidlegare har bandet vore headliner på Roskilde festivalen. Todd Terje er ikkje ein DJ som mange får ha på plakaten.

– Vi har blitt kontakt frå andre som lurer på korleis vi klarte å booke Todd Terje. Andre lurer på korleis dei kan kome seg til X2. Ola Kvernberg Steamdome blir verkeleg noko å få med seg med ti musikarar på scena. Eg trur folk vil angre om dei ikkje tek turen i Propellhallen. Musti skal gi ut album og er verkeleg på veg opp i musikkverda. Vi håpar at folk vil oppleve ein litt annleis festival og kome inn på ein litt anna festivalarena.