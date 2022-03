Slik er helsa til ørstingane

Nyheiter

Folkehelse-barometeret har fem ulike tema, og til saman 34 indikatorar. Statistikk syner korleis Ørsta kommune ligg an i forhold til fylket og landsgjennomsnittet. Fargane grøn, gul og raud er nytta for å syne om kommunen ligg betre an enn landsnivået, ikkje signifikant skilnad til landsnivået eller dårlegare an enn landsnivået.

Ørsta har fem raude verdiar – altså dei områda der kommunen ligg tydeleg dårlegare an enn landsgjennomsnittet. Dei raude verdiane gjeld:

Her er Ørsta under snittet

Mottakarar av uførepensjon, 45-66 år. Verdien er på 17,8 %, mot 15,2 på fylket og 16,6 i Noreg. Kor mange som får uføreyting er ein indikator på helsetilstand, men må sjåast i samanheng med næringslivet, utdanningsnivået og jobbtilbodet i kommunen.

Drikkevatn. Ørsta-erdien er på 88 prosent, mot landsgjennomsnittet på 90 prosent. Nylege rapporteringstal for 2021 syner likevel at har Ørsta stabilt og godt drikkevatn frå dei kommunale vassverka.

Psykiske symptom/lidingar, 0-74 år. Ørsta er over både fylkes- og landsgjennomsnittet, og har vore det dei siste fem åra.

Muskel og skjelett-plager. Også her er Ørsta over fylkes- og landsgjennomsnittet.

Overvekt og fedme.

Og her ligg Ørsta over

Vedvarande låginntekt.

Ørsta har færre barn av einslege forsørgarar

Det er færre som bur trangt enn fylkes- og landsgjennomsnittet.

Det er god luftkvalitet i Ørsta.

Forventa levealder hos kvinner er høgare i Ørsta enn snittet i fylket og landet.

Ungdom opplever at det er trygt i nærmiljøet. Men sjølv om 89 % av ungdomane som svara på Ungdata undersøkinga i 2019 opplevde eit trygt nærmiljø, så er dette 5 % lågare enn i 2016. Ørsta har nyleg gjennomført ny Ungdata undersøking, og vi ventar resultata frå denne om 5-6 veker.