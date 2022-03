Nyheiter

Det er rart at livet kan vere så vondt og godt på same tid. Eg ser frisk ut, og eg føler meg mest frisk. Kreften avgrensar meg relativt lite, og det er eg ekstremt takknemleg for. Samstundes er det vanskeleg for både meg sjølv og dei rundt meg å forstå brutaliteten i denne sjukdommen, kor ekstremt uføreseieleg han er.