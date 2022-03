Nyheiter

Utan restriksjonar for arrangement lenger vert det fleire travle helger no når våren nærmar seg. Første helga i april vert hektisk. KFUM Volda skal arrangere NM for U15-lag i Volda og Ulsteinvik med opp mot tusen tilreisande. Same helga er og X2-festivalen tilbake med eit fullspekka program over tre dagar. Dermed er det mange om beinet om dei tilgjengeleg overnattingsplassane i Volda og Ørsta.