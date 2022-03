Ørsta informerer om jodtablettar, tilfluktsrom og kriseleiing

Nyheiter

Ørsta går ut med informasjon om beredskapen i kommunen grunna krigen i Ukraina. Dette ligg på heimesida til Ørsta kommune.

Her er noko av det som står på heimesida - sitat:

Tilfluktsrom

Ørsta kommune jobbar med å oppdatere oversikta over både dei offentlege og private tilfluktsromma i kommunen. Vi vil klargjere desse om naudsynt, men det er per no ein heilt uaktuell problemstilling.

Jodtablettar

Jodtablettar skal kun takast ved ei atomhending på det tidspunktet myndighetene anbefala at dei takast og skal beskytte mot mot utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen.

Det er spesielt viktig at born og unge under 18 år, gravide og ammande teke tablettane fordi dei har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i heilt spesielle situasjonar også vere aktuelt med tablettar for vaksne mellom 18 og 40 år, mens dei over 40 år har svært liten risiko for å kreft i skjoldbruskkjertelen, og treng ikkje ta jodtablettar. Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen treng ikkje ta jodtablettar.

Myndighetene vil gje nærmare beskjed om kva gruppe av befolkninga som skal ta tablettane ved ein atomulykke.

Kommunen har tablettar i beredskap til:

Barn og unge under 18 år

Gravide og ammande

Andre må kjøpe jodtablettar på apoteket (reseptfritt).

Merk:

Jod-tablettane beskyttar berre mot strålingsskader frå radioaktivt jod. Ved atomulukker vil det også vere andre radioaktive stoff som blir slept ut.

Jod som kosttilskot kan ikkje nyttast til å førebygge strålingsskader.

Bordsalt tilsett jod har heller ikkje effekt, og det er helseskadeleg å ete for mykje salt.

Meir informasjon på DSA sine nettsider.

Kriseleiinga

Beredskapsgruppa har kontakt med regional og statlege instansar som held oss oppdatert på situasjonen og eventuelle tiltak som bør setjast i verk. Vi vil via heimesida til kommunen informere innbyggjarane fortløpande om eventuelle hendingar.