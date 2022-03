Side Brok har starta auksjon for Ukraina

Nyheiter

Rapgruppa Side Brok sel ei test-LP-plate på nett-auksjon, og sender pengane til krigsramma Ukraina.

Det handlar om plata «Kar me kjøme frå”, som vart utgitt i 2006. No skal plata gjevast ut som LP, og det er ei testplate som no vert auksjonert bort.

Auksjonen starta torsdag ved lunsjtid, og varer fram til laurdag på same tid – altså i 48 timar.

Runar Gudnason skriv på si facebook-side:

«Denne testpressen er avspelt to gongar – og godkjent – av Skatebård, så no kjem straks «Kar me kjøme frå» (2006) som LP.

Er du platesamlar og blodfan, kan du få dette unike eksemplaret i samlinga.

Den som kjem med det høgaste bodet, vippsar beløpet til eit av nummera du ser under, og så sender me plata. Enkelt og greitt.

Auksjonen varer i 48 timar frå no.»