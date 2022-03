Nyheiter

Skredvollen på Vallabøen stod på sakskartet under formannskapsmøtet i Ørsta tysdag. Kommunestyret gjorde i 2018 prinsippvedtak om kostnader for skredsikring for dei som får nytte av skredsikringstiltak. Kommunestyret sitt syn var at dei som får nytte av sikringstiltak skal vere med på å betale inn til dekning av distriktsdelen. Fordelinga av kostnadane skulle opp i formannskapet 8. februar, men det vart gjort vedtak om å utsette saka. Det var usikkert om saka igjen skulle på sakskartet 2. mars, men vart lagt til. Politikarane fekk delt ut eit skriv, men kom raskt til semje om dei vil ha meir opplysningar før saka vert handsama politisk.