Ørsta vil ta kostnaden for skyssbåten fram til sommaren

Nyheiter

Administrasjonen i Ørsta kommune arbeider med konkurransegrunnlaget for skyssbåt i Hjørundfjorden. I dag er det Ørsta kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune som betaler for tilbodet. Ørsta kommune vil at Volda kommune skal vere med på å ta kostnader etter grensejusteringa for Bjørke og Viddal.

I formannskapet tysdag vart der orientert om arbeidet med konkurransegrunnlaget. Beredskap vart fort eit tema. Frå kommunedirektør og administrasjon vart det understreka at avtalen i dag er for skyssbåt og ikkje ein beredskapsbåt.

Ørsta kommune har vore i kontakt med Volda kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, politiet, brannvernet og Helse Møre og Romsdal for å få vite kva behov dei har.

– Ørsta brann og redning syner til at skyssbåten vil ha eit avgrensa bruksområde i høve brann og andre aksjonar med behov for tyngre utstyr, som til dømes tankbil. Ved utrykking med skyssbåt vil ein berre få med seg svært avgrensa med utstyr og litt mannskap over fjorden. Så lenge ein ikkje har ein del utstyr i depot plassert i bygdene på andre sida av fjorden, får ein ikkje gjort stor forskjell med omsyn til sløkking, heiter det i svaret frå Ørsta brann og redning.

Politiet har og gitt beskjed om det ikkje er behov for ei beredskapsordning for skyssbåten.

Politiet: Vil ikkje vere med på skyssbåt-beredskap på Hjørundfjorden Møre og Romsdal politidistrikt melder i ein epost til Ørsta kommune at dei ikkje vil ta del i ei beredskapsordning for skyssbåten på Hjørundfjorden.

Kommunen ventar framleis på svar frå Helse Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Fram til ein ny avtale er på plass vert dagens avtale vidareført fram til og med juli.

– Kostnaden for Ørsta kommune er dermed kr 452 546,64 eks. mva. for månadane januar – juli 2022. I avtaleprisen inngår skyss av elevar til symjeundervisning på Bjørke ein gong i veka. I tillegg skal kommunen betale billettpris for kommunalt tilsette per tur. Denne kostnaden er regulert av kontrakten mellom kommunen og leverandøren, og varierer i høve kor lang turen er. Rekning for desse billettane vert sendt som samlefaktura når kontrakten går ut.

Kostnadane blir dekt av disposisjonsfondet.