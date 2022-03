UD-veteran til næringskonferansen

Nyheiter

- Vi er svært glade over å kunne presentere eit foredrag frå Kai Eide på Næingskonferansen. Han er ein av dei mest erfarne og profilerte diplomatar vi har i Norge. Han har ein bakgrunn i politisk arbeid på både nasjonale og internasjonale arenaer, heiter det i ei pressemelding frå næringssjef Odd Magne Vinjevoll i Ørsta.

Eide har gjennom fleire år vore utsending frå Norge til konferansen for sikkerheit og samarbeid i Europa (KSSE). Etter to år i Utenriksdepartementet arbeidde han deretter for Nato i Brussel, der han var assisterande direktør i sekretæriatet til NATOs generalsekretær. Seinare vart han ministerråd ved Norges delegasjon til NATO. Han var leiar for FNs sin operasjon i Bosnia-Hercegovina 1997-1998. Kai Eide var Norge sin ambassadør til OSSE i Wien 1998-2002, og deretter Norges ambassadør til Nato frå 2002-2006. Frå 2008 var han FN si spesialutsending til Afganisthan. Han har sett den sikkerheitspolitiske utviklinga frå den kalde krigen til Afganisthan-konflikta og «krig mot terror» på kloss hald.

- Vi får høyre eit engasjert foredrag om storpolitikk, vi får høyre om internasjonale spenningar og krevjande politiske situasjonar, og han vil gi oss eit innblikk i stormaktene sine påverknader på verdssamfunnet. Alt dette basert på Eide sin kunnskap og erfaringar frå leiing og involvering i internasjonale politiske prosessar. Kai Eide er ein karismatisk og engasjerande foredragshaldar med gode formidlingsevner som vi ynskjer velkomen til konferansen og gler oss til å høyre, seier Vinjevoll.

Næringskonferansen vert arrangert i Ørstahallen 7. april.