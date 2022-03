No har Fjord 1 sytten heilelektriske samband

Nyheiter

- Vi er svært stolte av å drifte sytten heilelektriske samband per i dag. Det utgjer over halve fartøyporteføljen vår. Kontraktsporteføljen har ein berekna verdi på 21,0 milliardar kroner, og gir saman med flåtefornyingsprogrammet eit solid grunnlag for vidareutvikling og lønnsam vekst.