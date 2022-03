Denne butikken er viktig for Ørsta kommune

Nyheiter

Urke landhandel får hjarteleg støtte frå Ørsta kommune når dei no søkjer tilskot frå Merkur – som deler ut pengar til småbutikkar.

I samband med søknaden har landhandelen spurt kommunen om stadfesting frå Ørsta kommune om at landhandelen utfører tenester/oppgåve for kommunen.

Assisterande kommunedirektør Eldar Rune Øye skriv:

«Ørsta kommune stadfester med dette at Urke landhandel har stor verdi for lokalsamfunna Urke og Øye i Norangsfjorden. Landhandelen vidareformidlar informasjon frå Ørsta kommune til innbyggjarane i Norangsfjorden. Det er laga eiga oppslagstavle for slik informasjon. Vidare driv Urke landhandel post i butikk og har medisinutsal og drivstoffsal.»

Øye viser til at Urke landhandel er einaste butikken på austida av Hjørundfjorden i Ørsta kommune. Utan denne butikken ville innbyggjarane måtte reise med bil og ferje til Sæbø, eller med bil til Hellesylt i Stranda kommune for å kunne kome til næraste butikk. Om vinteren er fylkesvegen gjennom Norangsdalen ofte stengt grunna snøskred eller rasfare.