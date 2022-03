Nyheiter

Formannskapet i Volda går inn for å selje ei sentrumstomt til Bjørn Dæhlie sitt eigedomsselskap, SISA Invest, slik at det kan byggast tinghus i Volda. Den tidlegare langrennkongen er ein av 11 som konkurrerer om å få oppdraget om å huse tingretten. Han lokkar med at det skal byggast eit eige tinghus.