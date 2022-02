Ørsta har fått stigebil med tretti meter rekkevidde

Nyheiter

Ørsta brann og redning har fått stigebil i beredskap som einaste kommunen på Søre Sunnmøre.

Brannsjef Thomas Winther Leira skriv i ein epost:

«Dei fleste brannbilar har ein firedelt stige på om lag tolv meter. Dette held til tre – fire etasjar alt etter terrenget rundt og etasjehøgde, men arbeid i stige er utfordrande tanke på HMS. Med ein stigebil får ein eit kraftig løft i HMS’en og samtidig ei rekkevidde og ein fleksibilitet som gjer at arbeidet kan utførast raskare, tryggare og meir effektivt. Stigebilen har ei rekkevidde på 30,4 meter over bakken ved 75 grader oppstillingsvinkel, 18,6 m overheng rett ut og muligheit til å gå 17 grader nedover for å til.eks hente personar opp frå sjøen. Korga på stigen har slokkevasskanon, uttak for slokkevasslangar, pusteluftuttak og flombelysning for å nemne noko.»

Ørsta brann og redning skal denne veka ha opplæring i bruk av stigebilen med mannskapet.