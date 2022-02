Ørsta: 975 nye koronasmitta

Nyheiter

Ørsta melder måndag føremiddag at kommunen i løpet av førre veke fekk melding om totalt 975 nye tilfelle av Covid-19.

Det er meir enn dobbelt så mange som veka før og ei markant auke, skriv kommunen i ei pressemelding.

"Vi ser også ei auke i smitte blant dei litt eldre. Ørsta kommune har dei siste fjorten dagane det høgaste smittetrykket i heile landet", legg kommunen til.

Og skriv vidare:

"Dei som uansett leverer PCR treng ikkje melde frå til kommunen om positiv hurtigtest, det er nok å krysse av for dette på arket ein leverer inn saman med testen. For dei som ikkje leverer PCR set vi stor pris på å få beskjed slik at vi kan få det registrert og med i statistikken.

Det ser ut til at færre blir alvorlig sjuke som forventa med omikronvarianten. Men det er ikkje slik at omikron berre er ei lett forkjøling sjølv om det er det for nokre. Mange blir framleis nokså sjuke og innleggingar aukar både i Møre og Romsdal og nasjonalt.

Huska at du bør halde deg heime i 4 døgn etter symptomstart - samt vere feberfri i 24 timar før du går tilbake til jobb. Barn i skulealder og yngre, treng ikkje halde seg heime i fire døgn om dei vert smitta med korona. Desse barna treng berre halde seg heime dersom dei er sjuke, og dei kan gå på skulen eller i barnehagen når dei har vore utan feber i 24 timer og har god allmenntilstand."