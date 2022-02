Nyheiter

Både karneval og fastelavn er gamle skikkar som har djupe røter i kristen tru. Etter reformasjonen på 1500-talet, vart fastetida avskaffa, men likevel vart desse fest-dagane teke vare på i folkeleg tradisjon.

Fastetida skulle bere preg av sjølvransaking og identifisering med Jesu tunge vandring mot liding og død i påska. Derfor var tanken at ein skulle leve på enkel kost utan kjøt i denne tida. Dette gjorde at det vaks fram ei fest-tid før fasten.

Fastelavn var mest vanleg her til lands, som ein søndag med fest og god mat. Medan karnevalet oppstod i Europa, og har røter tilbake til 1100-talet.

I karneval-feiringa tok ein på seg masker og kostymer, eller fattige bytta klede med rike. I nokre få dagar var dei sosiale skillene borte, og brått var ein på likefot og fri, både fattig og rik.

Heilt ifrå den første kristne tida, var dette eit kjenneteikn på dei kristne forsamlingane; at når ein møttest til måltid og gudsteneste, skulle ein ikkje gjere forskjell på fattig og rik. Jesus sjølv hadde hatt både tiggarar og rådsherrar i sitt følge.

I dag er fastetida framleis ei førebuingstid før påsken. Og vi kan vi la oss inspirere til å tenke over korleis vi lever våre liv.

Kven er det vi har i vår venekrets? Tør å vi å invitere inn nokon som er annleis og står utanfor vår samanheng? Kan vi vise solidaritet med folk i verda som går ein tyngre livsveg enn oss sjølve?

No har vi lenge trent på å isolere oss i pandemi-tid, og helst omgå berre nokre få kjente. Kanskje er tida no inne for å opne hjartene og fellesskapa våre for andre mennesker og nye impulsar?

God fastelavns-helg!

Preiketekst på Fastelavnssøndag

31 Så tok han dei tolv til sides og sa til dei: «Sjå, vi dreg opp til Jerusalem, og alt som profetane har skrive om Menneskesonen, skal oppfyllast.

32 Han skal gjevast over til heidningane og bli spotta og mishandla og spytta på, 33 og dei skal piska han og slå han i hel. Og tredje dagen skal han stå opp att.»

34 Men dei skjøna ikkje noko av dette. Det var løynt for dei, og dei forstod ikkje det han sa.

Luk 18,31-34