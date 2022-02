-Ver varsam på kvar borna leikar i snøen

Nyheiter

Mange barn synest det er kjekt å leike i snøen. Men dette kan skape farlege situasjonar, åtvarar Ørsta kommune.

Dei har mange brøytesjåførar på vegane. Kommunen oppmodar foreldre og føresette:

- No er det mykje snø og mykje brøyting. Det er moro å leike i snøen – men ver varsam på kor borna leikar, melder kommunen på heimesida.

- Vi ber foreldre om å tenke over og passe på at born ikkje leikar der det kan vere farleg. Dette kan vere t.d. i brøytekantar eller i/ved store oppsamlingshaugar. Det kan oppstå veldig farlege situasjonar dersom ein brøytebil kjem og skal kvitte seg med snø, skriv kommunen.

Dårleg siktsone

- Vi ber køyrande og gåande vere ekstra merksame på at det kan vere dårleg sikt grunna høge brøytekantar. Brøytemannskapet gjer alt dei kan, men det er mange stader det er vanskeleg å gjere noko med. Ver difor veldig merksam når du er ute og køyrer eller går at du ikkje har høg fart, at du ser andre og vert sett, skriv Ørsta kommune.