Håper regjeringa bergar skulestrukturen

Ordførar Stein Aam har fått reaksjonar etter at Møre-Nytt publiserte alarmvarsla frå kommunedirektøren og hennar stab om konsekvensane av budsjettvedtaket for 2022.

I eit notat, som har passert både formannskapet og kommunestyret, går det fram at særleg skulesektoren og eigedomsavdelinga slit. Konsekvensane, ifølgje seksjonsleiarane, er at det ikkje er pengar til å setje nye bygningar i drift, som Sæbø skule og barnehage, og at det må lagast ei sak om skulestrukturen.

Den saka skal gjelde sentralisering av ungdomsskulane på Sæbø og Vartdal, og ei vurdering av krinsgrensene for Dalane krins knytt til sentrum.

Dette registrerer Aam.

– Eg og kommunestyret held oss til vedtaka som er gjorde, og ikkje eit notat som kommunedirektøren har presentert, seier Aam.

– Kommunestyret har ikkje gjort noko vedtak om at nye bygg ikkje skal opnast. Det vil mellom anna seie at Sæbø skule og barnehage skal opnast i september som føresett, seier Aam.

Viss det er slik at eigedomsavdelinga manglar pengar, då må kommunestyret få ei sak om dette, meiner han.

– Det er rette måten å handsame dette på. Dessutan har vi vorte presentert at med den nye skulen og barnehagen vil vedlikehaldsutgiftene verte redusert med fire millionar kroner. Kvar er desse pengane i reknestykket?, undrar Aam.

Han fortel at dette vart brukt som argument på folkemøtet på Sæbø frå administrasjonen for å samlokalisere barnehage og skule.

Når det gjeld skulestruktur, viser Aam til at gjeldande vedtak er at det skal vere 1 til 7-skular på Sæbø, Vartdal, Dalane og i Hovdebygda. I tillegg til sentrumsskulane.

– Det held eg meg til inntil kommunestyret seier noko anna. Det er heller ikkje gjort noko vedtak om flytting av ungdomsskuleelevane på Sæbø og Vartdal til Ørsta ungdomsskule, seier Aam.

– No skriv administrasjonen at skuleseksjonen er underfinansiert, og at dei kjem med ei sak om skulestruktur?

– Burde ha kome med merknader

– Det må kommunestyret ta opp til handsaming og vurdere. Det må handsamast når våren kjem. Dette heng saman med ei viktig sak, og det er revidert nasjonalbudsjett som kjem i mai. Det er gode signal om at kjem meir til kommunane frå kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Aam vedgår at kommunestyret burde ha kome med merknader til notatet om budsjettvedtaket. Saka passerte kommunestyret utan merknader på siste møte i byrjinga av februar.

– Vi burde ha sagt ja eller nei til ei utgreiing om struktur. Det er mogleg at eit stillteiande kommunestyre vert tolka som eit ja til utgreiing. Eg held meg til vedtaka, seier Aam.

– Realiteten i saka er at skuleseksjonen er underfinansiert, og seksjonen åtvarar om kva som vil skje om det ikkje vert teke grep. Det er å redusere med 4,5 årsverk no, eller over elleve årsverk dersom det vert venta til hausten?

– Det er heilt rett at vedtaket inneber at seksjonen må redusere. Då må seksjonen anten be om meir midlar, eller setje i gang arbeidet. Eg vil ikkje verke arrogant. Vi må ha is i magen, og sjå kva som skjer i revidert nasjonalbudsjett, seier Aam.

Han er elles glad for at varsla om skral økonomi kom no.

– Det er positivt. Tidlegare har dette kome seint på året. No kan vi gjere noko med det. Ei enkel økonomisk rapportering frå seksjonane er lova skal kome til kvart kommunestyre, seier Aam.