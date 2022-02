Gler seg til koronafri sesong - ynskjer fleire spelarar

Nyheiter

Damelaget til Ørsta fotball bur seg på sesongen. Endeleg ser det ut til å verte ein normal sesong. Og det er endå plass til fleire spelarar.

– Vi opplevde etter den fyrste koronasesongen i 2020 at vi miste ein del spelarar. Då var det lov berre med kampar for dei som var under tjue år. I fjor fekk vi åtte kampar. Før denne sesongen har det vorte arbeidd intenst med å få inn nye spelarar, og endå er det plass til fleire. Vi tek i mot alle som ynskjer å spele fotball, fortel Rebekka Johnsen.

Saman med Egil Trones Christiansen har ho leia treningane sidan dei kom i gang i januar.

I løpet av kort tid håper og trur Johnsen at ein ny hovudtrenar er på plass.

– Det er noko vi har arbeidd med å få til sidan desember, fortel Johnsen.

Mykje tid siste månadene er brukt på å rekruttere spelarar.

– Vi har arbeidd med spelarar som har slutta, men som kan tenkje seg å byrje igjen. Vi har vore i kontakt med folkehøgskulen og høgskulen. No byrjar det å sjå bra ut, fortel Johnsen.

Fleire over tjue år

Ikkje minst er gjennomsnittsalderen heva.

– I fjor hadde vi to spelarar over tjue år. No har vi åtte. Då byrjar vi å få ein snittalder vi er nøgde med, seier Johnsen.

I 2020 vart det altså ingen obligatoriske seniorkampar. I sesongen 2021 vart det åtte. Då hadde Ørsta samarbeid med Volda og Folkestad.

3. divisjon

Når sesongen vert sparka i gang den 27. april, spelar Ørsta i tredje divisjon, i ellevarserien.

– Vi ser veldig fram til å kome i gang med obligatoriske kampar, fortel Johnsen.

Det er ein ganske covid-immun gjeng som snart er klare til seriestart.

– Eg trur snart alle spelarane på laget har hatt korona, seier Johnsen med eit smil.

Ho vedgår at det stundom har vore slitsamt å arbeide med å auke talet på spelarar i stallen, og å skaffe ein ny hovudtrenar.

– Men no søv eg mykje betre om natta enn for ein månad sidan, seier Johnsen.