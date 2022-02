Eurospar Ørsta på pantetoppen

Nyheiter

Eurospar Ørsta tok imot nær 800 000 flasker og boksar i 2021. Det er ny panterekord, og mest i heile kommunen.

– Vi har eit eige panterom, og det trur eg mange kundar set pris på, seier butikksjef Aud Osborg i ei pressemelding frå Infinitum.

Dei høge pantetala på Eurospar Ørsta betyr at dei hamnar på topp 10-lista for Møre og Romsdal.

Panterom

Tal panta boksar og flasker på Eurospar Ørsta gjekk opp med heile 18 prosent i 2021.

– Dette var hyggeleg å høre. Vi ønsker å legge godt til rette for panting, og sørger for at det er ryddig og reint rundt panteautomaten. Her har vi eit eige rom der folk kan stå i fred når dei pantar, og det trur eg mange kundar set pris på, seier butikksjef Aud Osborg i pressemeldinga.

– Vi har mange faste kundar som kjem hit med panten sin. I tillegg er det ein del idrettslag som kjem med store sekker med pant, etter at dei har hatt innsamlingar. Mange av elevane frå Ørsta vidaregåande kjem innom med tomflaskene sine. Eg trur mange synest panting er eit godt og enkelt miljøtiltak, som også gir litt pengar tilbake, seier butikksjefen.



Alt blir resirkulert

Dei totale pantetala for Noreg i 2021 var 941 millionar boksar og 612 millionar flasker. Det utgjer 287 boksar og flasker for kvar nordmann. I tillegg kjem det inn 14,5 millionar utanlandske einheiter utan pant.

- Nordmenn bryr seg om miljøet, og set kvart år nye rekordar i panting. Totalt vart det panta over 1,5 milliardar flasker og boksar i Noreg i 2021. Det er 12 prosent fleire enn året før. Den gode panteinnsatsen bidrog til at totalt 34 220 tonn plast og aluminium vart resirkulert til nye produkt, skriv Randi Haavik Varberg, direktør for marked og kommunikasjon i Infinitum i pressemeldinga.

– Vi er svært glade for at folk er så gode til å pante. I vårt system blir absolutt alt resirkulert, igjen og igjen, så panting er svært miljøvennleg.





Desse 10 butikkane fekk inn mest pant i Møre og Romsdal i 2021:

1. Bunnpris & Gourmet Fuglset, Molde kommune: 1,677 millioner

2. Bunnpris Brunsvika, Kristiansund kommune: 1,13 million

3. Rema 1000 Strandgata, Ålesund kommune: 1,1 million

4. Rema 1000 Løkkemyra, Kristiansund kommune: 948 938

5. Kiwi Sykkylven, Sykkylven kommune: 946 015

6. Rema 1000 Ulsteinvik, Ulstein kommune: 902 555

7. Kiwi Sundgata, Ålesund kommune: 824615

8. OBS Stormoa, Ålesund kommune: 812 092

9. Eurospar Ørsta, Ørsta kommune: 782 334

10. Rema 1000 Sunndalsøra, Sunndal kommune: 710 715