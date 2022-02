Varslar stor snøskredfare

Nyheiter

NVE byggjer farevarselet på vermeldingane, men også rapporerte vurderingar frå folk i området.

Mellom anna er det lagt til grunn ei farevurdering frå Skjåstaddalen, der det heiter at fylkesvegen mellom Kalvatn og Viddal er utsett.

Vermeldinga seier aukande temperaturar, samstundes som det har vorte flytta mykje snø med vind det siste døgeret.

«Meir nysnø og kraftig vind vil føre til ustabil fokksnø i leområde over tregrensa. Hurtig danning av store fokksnøflak kan føre til enkelte naturleg utløyste store skred. Eit kantkornlag omkring eit skarelag høgt i snødekket aukar sannsynet for store skred. Utbreiinga er usikker, men der kantkornlaget finst kan det vere svært lett å løyse ut skred, og det er fare for fjernutløysing av skred. Stigande temperatur og regn opp til ca. 700 moh. på ettermiddagen kan også føre til naturleg utløyste våte skred. Skredfaren er størst på ettermiddagen når vinden og nedbøren aukar på.», heiter det i varselet frå NVE.