Sterk motstand mot høgare fartsgrense her

Statens vegvesen vurderer å endre fartsgrensa gjennom Barstadvik. Bygdefolk er rasande over framlegget.

- Bygda står samla i at det å heve fartsgrensene vil gi auka risiko for ulykker, og spesielt vere farleg for mjuke trafikkantar. Det vil også vere til hinder for vår satsing på auka tilflytting og vekst i bygda.

Dette går fram av eit høyringsdokument frå Bygdesentralen til vegvesenet. Dokumentet er basert på innspel frå folk i bygda. Skrivet er underteikna Ann Iren Glimsdal.

Er negative

- Alle som har uttala seg stiller seg negativ til å auke fartgrensa i det foreslåtte området. Sona der det er skissert å auke frå 60 km/t til 70 km/t er allereie ei farefull ferd for skuleborn og andre frå byggefeltet, som må krysse E39 utan gangfelt, til den uopplyste busstoppen på andre sida, heiter det i skrivet.

Bygdefolk meiner det vil vere uansvarleg å auke fartsgrensa.

- Ein auke av fartsgrensa frå 60 til 70 vil også føre til farlegare innkøyring på E39 for motoriserte køyretøy som kjem frå byggefeltet. Fleire har derfor fremja eit motforslag om å innføre 50-sone på heile strekket frå før innkøyring til E39 frå byggefeltet - til etter Hjellen, skriv Glimsdal.

Hjellen

Og vidare:

- Frå Hjellen må borna nemleg gå langs E39 heilt til Molladalsvegen for å kome seg til busstopp og skule. Kryssinga av E39 til busstoppen på Romestrand er også utan overgangsfelt, uoversiktleg og minst like farleg som det nedanfor byggefeltet.

- Nedanfor Hjellen er det også mykje hjort som kryssar E39. Med 50-sone til etter Hjellen ville det bli tryggare for alle mjuke trafikantar, og vi vil få tryggare innkøyringar frå Molladalsvegen, ein veg vi ser auka trafikk på, skriv Ann Iren Glimsdal.