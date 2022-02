1000 lærlingar i fylket tek fagprøve i år

Nyheiter

I løpet av våren og sommaren skal rundt tusen lærlingar i fylket ta fagprøve. For å førebu dei på best mogleg vis, har fylkeskommunen invitert toårslærlingane til samlingar i Molde, Ålesund, Ulsteinvik og Kristiansund.

Dette skriv Møre og Romsdal fylke i ei pressemelding.

Det er første gong lærlingane samlast, sidan alle arrangement vart koronaavlyst i fjor.

- Vi gler oss til å møte lærlingane fysisk, og vi lovar å gjere så godt vi kan for at dei er førebudde til fagbrevet – og til arbeidslivet. Sjølv om lærlingane har fått ein smakebit gjennom lærebedriftene, er dei nokså ferske i arbeidslivet. På samlinga vil vi fortelje om kva rettar og plikter dei har, korleis dei søker jobb og orientere om arbeidsmarknaden i regionen, seier Bjørnar Loe, seksjonsleiar i fylkeskommunen.

Men først må fagbrevet i boks.

Informasjon

- I lærlingundersøkinga har lærlingane meldt frå at dei ønsker meir informasjon om mål for faget og få praktiske tips for gjennomføring av fagprøva – og det skal vi gi dei, seier seksjonsleiar Bjørnar Loe.

Med på samlinga er elev- og lærlingombod, PPT, representantar frå LO og NHO, Skatteetaten og fagrådgivar.