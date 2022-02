Nyheiter

Det lid langt uti mai 1958. Vårvinna er stort sett ferdig og potetene er komne i jorda. Det er ikkje mykje att av høystålet, så resten av dyra må snart ut. Han far har spreidd kunstgjødsel på beita, og sauer og ungdyr av storfe kan snart sendast oppi utmarka. Arne og eg er så gamle at me kan gjere nytte for oss, og me veit kva som ventar.