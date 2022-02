– Kjekt å køyre mitt første alpinrenn

Nyheiter

– Det blir ny rekord. I dag er det berre rekordar i alpinløypa, sa speaker Jon Olav Kriken då det igjen vart arrangert alpinrenn ved Ørsta skisenter søndag ettermiddag.

Ørsta alpin og Ørsta skisenter gjekk saman for å arrangerer eit lågterskel alpinrenn i Sparebank 1 Cup søndag. Med strålande sol, store snømengder og starten på vinterferieveka for mange var parkeringsplassane smekkfulle og mange ville ut på ski og tur.

– At du kan køyre fort, var svaret frå Sunniva Fjellving Solbakken etter at ho hadde fullført to omgangar i kort løype under alpinrennet. For Sunniva var det først gong ho var med eit alpinrenn. På spørsmål om ho kunne tenke seg å vere med i renn fleire gonger nikka Sunniva, og konstaterte at det var ei kjekk oppleving.

Det var ikkje berre Sunniva som køyrde sitt første alpinrenn søndag. Søskena Lauritz og Cornelia Marie Midtflø Øie stod stødig på skia, og Cornelia køyrde over målstreken i god stil med eit smil og henda over hovudet.

– Vel gjennomført og utan nokon skader, konkluderte far Lars Øie som bistod dottera gjennom to omgangar.

Sparebank 1 Cup søndag var det første rennet av sitt slag, men det kan blir fleire utover sesongen. I starten av mars skal Ørsta Alpin igjen arrangere det tradisjonsrike Bjønnameisterskap for første gong på fire år. Alpingruppa er og i gang med Opel Rekrutten på onsdagar.

Starten på vinterferieveka har vore som ein draum for Ørsta skisenter. Utfarten har vore svært god.

– Vi har fått ein kanonstart. Eg er litt usikker på kor mange som har vinterferie, men vi håpar at det skal vere god aktivitet her. Vi har kanskje litt problem på slutten av veka med å ha nok vakter. Dette har med at dei fleste vaksne ikkje har vinterferie, men vi håpar å kunne sy saman eit godt opplegg, seier styreleiar Gunnar Knutsen ved Ørsta skisenter.

Skisenteret skal halde ope kvar dag gjennom vintervinter. I tillegg til at det blir kveldsope som normalt frå tysdag til torsdag.

– Det einaste som kan endre planane er skikkeleg dårleg vêr. Etter meldingane ligg det an til ein god start på veka.

Etter mykje snøfall er det gode snøforhold ved Ørsta skisenter. Vêret framover vil avgjere korleis forholda blir vidare. I år er det ei sein påske, men Knutsen påpeiker at det vart ein sein start på denne sesongen.

– Dermed bør lysta til å stå på ski vere til stades i to månader til. Vi kan ikkje anna enn å håpe at vi får ha gode forhold.

Styreleiaren har og ei lita oppmoding til besøkande på dei store utfartsdagane.

– Det er lov å parkere litt nærare kvarandre.

Volda skisenter skal og halde ope i vinterferien.

– Vi held ope anlegget kvar dag gjennom veka, skriv dei på Facebook.

For dei som nytte langrennsskia er det trakka løyper både på Reset og Bondalseidet. I tillegg er det trakka løyper til Melshornet og Rotevassetra. I Daleteigane er det og trakka løyper.