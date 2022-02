Vind og snø gir aukande skredfare i helga

Nyheiter

Skredvarslinga varsom.no melder om moderat rasfare laurdag, men åtvarar om at vind og snø raskt kan auke skredfaren.

- Det er stor usikkerheit i prognosane. Der bygene treff vil skredfaren vere størst og enkelte skred kan losne av seg sjølv, står det i varselet for laurdag.

Vurdering for laurdag: "Der vinden får tak kan det dannast mjuke flak av nysnø som det er lett å løyse ut skred i. Enkelte skred kan bli store. Det finst også eit lag med byrjande kantkorn over mildverskaren frå forrige helg, foreløpig verkar det ikkje å vere utvikla nok til å vere eit utbreidd problem, men ver særleg obs på fareteikn som skytande sprekker og drønn i snøen. Det er mykje laus/mjuk snø i fjellet tilgjengelig for transport. Dersom det kjem meir vind enn meldt vil skredfaren auka raskere og nå 3-betydelig."

Søndag: Betydeleg fare

Og på søndag aukar varselet til grad 3 - betydeleg. Då er det og meldt bra ver og "pudderforhold".

Vurdering for søndag: "Det vil vere lett å løyse ut skred i fokksnøen, og når vinden aukar på kvelden kan enkelte store naturlige skred førekome. Nedbørsprognosane for bygene først på dagen er svært usikre. Det er mykje laus/mjuk snø i fjellet. Dersom det kjem meir vind enn meldt vil skredfaren auke raskare. Område med mest laus snø tilgjengeleg for transport vil ha høgast skredfare. Ver også obs på eit lag med byrjande kantkorn høgt i snødekket som kan ha utvikla seg til eit skredproblem enkelte stader."