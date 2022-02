Denne festivalen er avlyst, igjen

Nyheiter

Fjordingen – Vi var for seint ute, seier arrangøren.

Om koronarestriksjonane og «meteren» ville forsvinne tidsnok, så skulle det bli Treskifestival laurdag 26. februar, uttalte arrangørane med festivalsjef Kåre Tonning.

Restriksjonane forsvann, men då var det for seint å søkje kommunen om å nytte Per Bolstad plass som arena med festivaltelt.

Tonning fortel at den alternative plassen for å setje opp telt var ved Gastrobaren. Heller ikkje der var telt-løyve i orden.

Det skal og ha vore eit alternativ å gjennomføre det uhøgtidlege skirennet ved Stryn Vinterski.

– Men skisenteret har for liten plass innandørs og det vart for seint å søkje om å setje opp telt på parkeringsplassen. Mange usikre faktorar gjorde at vi måtte vente og vi venta for lenge. Vi vart rett og slett for seint ute i år. Vi får kome sterkare tilbake neste år, seier Tonning.

Treskifestivalen, som vart arrangert første gong i 2009, vart avlyst også i fjor grunna korona.

Denne saka vart først publisert i Fjordingen.