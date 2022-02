Er i full sving med ny påskerebus

Nyheiter

Elevane i 7a og 7b på Velle skule jobbar no hardt med å gi påskeunderhaldning for ørstingar i alle aldrar. For to år sidan tok Velle skule initiativ til å få på plass ein påskerebus i Ørsta. I fjor sette koronapandemien ein stoppar for ei ny utgåve, men i år vil det igjen vere rebuspostar i sentrumsområdet.