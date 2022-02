«Hadde fysisk aktivitet vore ei pille hadde vi alle tatt den»

Nyheiter

Helsegevinsten av å vere fysisk aktiv kan som kjent vere mange. På ulike plattformer florerar det med tips og triks og påminning om kva vi får ut av å vere i bevegelse. For å repetere litt kan ein nemne i fleng: minske hjarte og karsjukdomar, positiv påverknad på kognitiv fungering, blodtrykk, blodsukker og kolesterol. I tillegg kan ein sjå samanheng mellom å vere fysisk aktiv og oppleve betring av depresjon (fhi) Ein har også sett at angst og spenningsnivået i kroppen kan verte redusert etter fysisk trening. Fysisk aktivitet kan ein bruke både som supplement i behandling, i behandling aleine men også førebyggjande når det gjeld ulike fysiske og psykiske plager. Ole Petter Hjelle trekk særskilt fram kva fysisk aktivitet har å seie for hjerna vår. Hjerna vår er nemleg det organet som vert mest påverka av å vere i bevegelse. Og det aller beste med fysisk aktivitet? Det er gratis og heilt utan biverknader! Sett bort frå alle helsegevinstane då, sjølvsagt.. Sjølv om dette er noko aller fleste veit frå før, kan dørstokkmila vere tung. Aktivitet treng ikkje vere hard fysisk trening, sjølv om det har best effekt. All aktivitet er betre enn ingenting.

I Ørsta kommune er vi opptekne av at det skal vere lav terskel for å kunne vere delaktig i aktivitet. Visste du at den kommunale utlånssentralen har både langrennski, skeisser, rattkjelkar og truger til utlån? Lavvo, bålpanne og syklar finn du også, og meir til. Her er alt gratis og tilbodet er for alle, både vaksne og unge. Her er også andre stader å låne seg utstyr i både Ørsta og Volda. I kommuna vår er vi også heldige som har kort veg til både skibakkar og turområde, skatepark og aktivitetspark, Kiwihallen, fridrettsbane og turløyper i skogen. Vi har turgrupper, skravlegrupper, idrettslag og klatreklubb. Snart kjem sterk og stødig-trimgruppe for eldre også.

Ganske snart bankar vinterferien på døra, og mange skal kanskje ut på tur. Treng du å låne utstyr til deg sjølv, borneborn eller vener som kjem på besøk, så ta gjerne kontakt med utlånssentralen. Du finn meir informasjon på kommuna sine heimesider, eller på Facebooksida til Småjobbsentralen.

Med ynskje om ein god, aktiv vinterferie!