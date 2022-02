Desse bør få heimetesten stadfesta

Nyheiter

Ein positiv hurtigtest tatt heime er framleis tilrådd å stadfeste med PCR-test om du ikkje har tre vaksinedosar eller har hatt Covid-19 siste tre månader.

Det skriv Ørsta kommune på si heimeside.

Desse to gruppene er ikkje nøydde å resultatet stadfesta, men kommunen ønskjer at dei melder frå om dette til kommunen slik at ein får registrert det på rett måte.

-Og ein positiv hurtigtest tatt heime blir ikkje registrert i koronasertifikatet på helsenorge.no. Då må du ta ein bekreftande PCR-test for å få den registrert (uansett om du har gitt beskjed til kommunen), skriv Ørsta kommune.

Kommunen minner om at ein kan hente testar kvar dag i opningstida til teststasjonen og levere PCR-testar i postkasse på rådhuset heile døgnet.