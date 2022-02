Vartdal kyrkje skal tole vêr og vind i mange år

Nyheiter

Sidan 1877 har Vartdal kyrkje vore ein viktig samlingsstad på Vartdalsstranda. På Nordre Vartdal kan du verkeleg få kjenne på naturkreftene når uvêret er på besøk. Det har og kyrkja fått merke. Ein kraftig storm i 1879 flytta den austre enden av kyrkja om lag ein halv meter på murane. Då måtte kyrkja vølast, rettast opp og forsterkast.

Mange utbetringar

I 143 år har kyrkja stått støtt på grunnmurane og har vore forankra på ein solid måte. Gjennom kyrkjehistoria har Vartdal kyrkje hatt utbetringar og forandringar. Den siste store forandringa var då nytt kyrkjeorgel kom på plass i 2015. I eit stort bygg er det likevel mykje å følgje med på.

For snart fem år sidan vart det gjort ein gjennomgang av tilstanden til kyrkjene. I Vartdal kyrkje vart det avdekt store ròteskadar i berande konstruksjon til kyrkjetårnet. Hausten 2020 var det von om at arbeidet skulle kome i gang, men det skulle ta eitt år til før reparasjonsarbeidet tok til. Inge Kolås AS er godt i gang med å sikre at Vartdal kyrkje skal vere eit landemerke og samlingspunkt i mange år framover.

– Under gjennomgangen kom det og fram at vi måtte skifte vindauga. Det arbeidet har blitt gjort. No er det ròteskadar knytt til kyrkjetårnet, utbetringar av fasaden og måling som står på planen, seier kyrkjeverje Jørn Velle.

Det mest prekære er roteskadane i kyrkjetårnet.

Mykje ròteskadar

Dei erfarne fagfolka som utfører arbeidet går til kjeldene for å finne ut av kva som har blitt gjort tidlegare.

– Historia seier at to år etter at kyrkja vart bygt då bles ho av murane. Søylene vi finn i dag på utsida av kyrkja vart heilt tydeleg sett på etter at kyrkja vart bygt, seier Arnt Ivar Kolås i Inge Kolås AS.

Vartdal kyrkje vart bygt etter teikningane laga av Wilheim von Hanno og Heinrich Ernst Schirmer til Ørsta kyrkje. Samanlikna med Ørsta kyrkje vart lengda redusert då Vartdal kyrkje vart bygt.

– Søylene i Ørsta kyrkje ligg lenger inne enn kva dei her. Kyrkja var nok bygt slik at ho skulle stå av seg sjølv, men så har søylene og staga kome på seinare. Vi veit ikkje årstala for arbeidet, men gjennom åra har blitt gjennomført fleire reparasjonar.

Spor frå mange tidsepokar er å finne i Vartdal kyrkje når du byrjar å leite. Arbeidet i kyrkjetårnet har og avdekt noko som interesserer arbeidarane.

– I kyrkjetårnet har truleg sperrene på spiret vore demontert. Det vil seie at dei må ha plukka ned tårnet eller delar av det. Ein del av arbeidet vi gjer no har blitt spøta på ein gong i tida. Når det likevel har vore på eit slikt nivå at delar av kyrkja har blitt demontert må det vere nokon som hugsar det eller har blitt fortalt om. For oss er det heilt tydleg at det som har blitt gjort er nyare enn det opphavlege. Likevel trur vi at vi kanskje må tilbake til besteforeldregenerasjonen for å finne svaret.

Overraskande funn

Arbeidarane vart overraska då dei fann ut av kyrkjetårnet har vore demontert tidlegare. Samtidig ønsker dei å finne svar på når dette vart gjort.

– Arbeidet som tidlegare vore i gjort i kyrkjetårnet har vore omfattande. I mitt hovud ser det ut til at kyrkjetårnet har vore demontert, seier Lars Olav Aarflot.

– Vi har ikkje finlest historia, men av det vi har lest står det ikkje noko om dette arbeidet. Det hadde vore kjekt å vite når det vart gjort, seier Kolås.

Utbetringane i Vartdal kyrkje er avgjerande for at konstruksjonen skal vere i god stand i mange år framover.

– Kyrkja er ein samansett konstruksjon. Med dei skadane som er mister kyrkja ein del av bereevna si. Difor var det på tide at desse utbetringane vart gjort, og det er ein stor del av konstruksjonen som no vert spøta, seier Kolås.

Arbeidet skrid fram på Nordre Vartdal. Det pågåande arbeidet har ei total kostnadsramme på om lag 2,4 millionar kroner. Med utskiftinga av vindauga vil kostnadane passere 3,5 millionar kroner. Ørsta kyrkjelege fellesråd har søkt om garanti for låneopptak for arbeidet som no vert gjort. Eit samla formannskap gjekk for det tysdag. Saka skal og opp i kommunestyret.

Akkurat når Vartdal kyrkje kan vise seg i oppgradert drakt er ikkje fastsett.

– Men vi håper at det framleis skal vere varmt vêr når arbeidet er ferdigstilt. Kyrkja blir flott og fin. Slik som ho skal vere, seier Velle.