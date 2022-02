Nyheiter

Ein mann i slutten av 20-åra er i Møre og Romsdal tingrett dømd til 30 dagar i fengsel for fleire lovbrot. I november 2020 vart mannen tatt for å ha køyrt bil med over 0,5 i promille. I oktober 2021 vart han igjen stoppa av politiet og tatt for å ha køyrt bil med over 0,5 i promille. Mannen hadde ikkje gyldig førarkort då han vart stoppa i oktober 2021.