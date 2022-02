Nyheiter

Korleis ser kvardagen din ut?

Eg vaknar kl. 08:00 og er på kontoret kl. 09:00 for morgonmøte. Føremiddagen går stort sett til mailar, førebuing av annonsar, bodrundar og booking av nye kundemøte. Ettermiddagane mine går til kundemøte, verdivurderingar og visningar. Eg er heime i 20/21-tida og då et eg oftast middag i lag med sambuaren min og ser noko artig på tv i lag før vi legg oss. Eg legg opp mykje av kvardagen min sjølv, noko som gjer at eg enkelt kan ta meg fri litt tidlegare ein dag dersom eg har andre planar.