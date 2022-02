Nyheiter

På laurdag klokka 10 heldt statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) pressekonferanse om smittesituasjonen.

Her kom han med ein beskjed fleire har venta på:

– Vi fjernar nesten alle koronatiltak. Avstand mellom oss er ikkje lenger nødvendig. Meteren blir fjerna. Den har hindra oss å leve saman som menneske, og hindra folk som lev av menneskemøte å gjere jobben sin.

Dette er dei viktigste endringane:

Ikkje lenger påbode med munnbind. Det er likevel tilrådt for sårbare grupper og uvaksinerte der det er vanskeleg å halde avstand.

Opphevar trafikklysmodellen på skulane.

Tilrår at berre vaksne som får luftvegssymptom testar seg. Om du testar positivt kan ein halde seg heime i fire dagar.

Dette gjeld ikkje barnehageborn og skuleelevar, som berre treng å halde seg heime til dei er friske, og har vore feberfrie i 24 timar. Desse treng heller ikkje teste seg lenger.

Krav og anbefaling om ein meters avstand blir fjerna

– Kjære alle saman. I dag er det 12. februar 2022. 12. mars 2020 stengte Norge ned, og nesten ingen tenkte at dei to neste åra skulle bli slik. No blir kvardagen igjen normal, med sine normale oppturar og nedturar. Vi erklærer likevel ikkje pandemien som over, sidan vi er inne i ei ny smittebølge.

Alle endringane har allereie trådt i kraft.

– Sjølv om pandemien går over i ein annan fase, må vi tenke på dei som har mista sine kjære, jobben og livsverket sitt. Mange har mista verdifull læring på skolen og fritida, sa Jonas Gahr Støre under pressekonferansen.

Han understrekar likevel at pandemien er uføreseieleg, men at i dag kan vi gå ut utan å vere redde for nærkontakt med andre.