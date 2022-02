Nyheiter

Fjordingen: I formannskapsmøtet torsdag uttrykte ordførar Per Kjøllesdal stor glede over at både Strynefjellsvegen og E39 er med i gjennomføringsplanen til Statens Vegvesen som vart kjent denne veka. Han og fleire er derimot utolmodige, særleg når det gjeld Strynefjellet.