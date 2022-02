Smitten aukar på sjukeheimane

Nyheiter

NPK-NTB: Situasjonen er utfordrande på sjukeheimane og i heimetenesta meiner 45 prosent av kommunane. Smittetilfella aukar no på kommunale institusjonar.

Det går fram av Helsedirektoratets vekerapport.

Medan 45 prosent av kommunane (148 kommunar) beskriv situasjonen som utfordrande, svarer 55 prosent (184 kommunar) at kapasiteten er god. Éin kommune beskriv situasjonen som kritisk.

Samtidig aukar talet på smitta på sjukeheimane. Førre veke vart det registrert 633 smitta på kommunale institusjonar, mot 468 veka før. Det er å vente når smitten aukar i samfunnet elles, påpeikar helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Det er viktig at vi som pårørande og samfunn ser at det å bli smitta av ein infeksjonssjukdom er ein vanleg utgang på livet for veldig sjuke menneske. Det kan ikkje tolkast som kvalitetssvikt at vi får fleire dødsfall blant dei aller sjukaste på sjukeheimane våre, seier Guldvog til NTB.

Nokre fleire kommunar enn tidlegare vurderer risikoen som «middels» for at smitten dei neste vekene skal overbelaste helsetenesta. Seks kommunar svarer at risikoen er høg, medan dette gjaldt fire kommunar veka i førevegen.

Guldvog seier dette illustrerer vurderingane helsestyresmaktene står oppe i når dei skal vurdere å sleppe opp på tiltaka. Noko av vurderingane no går på kva tiltak ein skal behalde på sjukeheimane og for å verne andre som er særleg sårbare.

– Vi ser på kva tiltak som vil vere rett å ha, men vi kan ikkje isolere dei som er sjuke og gamle, seier han.

Når det gjeld fastlegar og legevakt er biletet ganske stabilt frå førre rapport. Helsetenester til barn og unge – helsestasjon og skulehelseteneste – er minst utfordra, skriv Helsedirektoratet.

Sjølvrapportering bekymrar kommunane

I slutten av januar la styresmaktene om testregimet. I staden for å krevje at folk skulle følgjast opp med PCR-test, skal ein sjølv registrere positivt testresultat hos kommunen. Sjølvrapporteringssystemet vekkjer bekymring hos kommunane, går det fram av rapporten.

– Mange kommunar melder bekymring for overvaking og oppfølging av smitta når registreringa no i større grad blir overlaten til den enkelte, skriv Helsedirektoratet i rapporten.

– Helsedirektoratet vil samarbeide vidare med statsforvaltar om bruk av sjølvregistreringsløysing i lokal pandemiovervaking, heiter det vidare.

Tal frå sjølvtestar er ikkje omfatta i Helsedirektoratet eller Folkehelseinstituttets vekerapportar. Men dei blir formidla vidare frå kommunane til sentrale helsestyresmakter. Det er FHIs ansvarsområde å halde oversikt over smitteutbreiinga.

Guldvog seier at det per no ikkje er aktuelt å offentleggjere tal frå sjølvtestar, men at dei har tilleggsverdi for FHI når ein skal følgje smitteutviklinga.

– Dei blir først og fremst registrerte lokalt i kommunen. Det er det som gjer at dei har god oversikt, og det er kanskje den største verdien, seier han.

Færre vil teste seg

Tala viser òg at færre enn før vil følgje opp viss dei mistenkjer at dei er smitta. 66 prosent svarer at dei vil teste seg kvar gong dei får symptom eller mistenkjer smitte – ned frå 70 prosent ved førre rapport.

Sidan bølgja av omikronsmitten aukar, følgjer helsestyresmaktene òg nøye med på nivået på sjukmeldingar. Første veka av februar var litt over 56.000 personar sjukmelde. Det var ein auke på 2 prosent frå veka i førevegen – og nivået ligg 38 prosent høgare enn på same tid i fjor.

Halvparten av nye sjukmeldingar var koronarelaterte ved inngangen til februar. Til samanlikning var færre enn kvar tredje sjukmelding koronarelatert i byrjinga av januar.

Den bratte veksten på sjukmeldingar dei siste vekene indikerer at sjukefråværet knytt til korona er høgt og vil halde seg høgt ei tid framover, skriv Helsedirektoratet i rapporten.

Utviklinga kan tyde på at vi nærmar oss toppen av omikronbølgja, antydar Guldvog. Han viser til at ulike modelleringar trekkjer i litt ulik retning og vil nødig spekulere.

– Men at vi byrjar å nærme oss toppen på korga, det trur eg er rett, seier han.