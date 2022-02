53 nye covid-tilfelle i Ørsta

Nyheiter

Ørsta kommune fekk torsdag kveld melding om 53 nye tilfelle av Covid-19, heiter det i ei pressemelding frå kommune,

- Vi minner om at ein kan hente testar kvar dag i opningstida til teststasjonen, og levere PCR-testar i postkasse på rådhuset heile døgnet. Ein positiv heimetest er framleis tilrådd å bekrefte med PCR om du ikkje har tre vaksinedosar eller har hatt Covid-19 siste 3 mnd. Desse to gruppene treng ikkje å bekrefte resultatet, men vi ønskjer at dei melder frå om dette til kommunen slik at vi får registrert det på riktig måte, heiter det frå kommunen.

Smittevernleiinga gjer merksam på at ein heimetest ikkje blir registrert på helsenorge.no, og ikkje vil vise i koronasertifikatet.

- Du finn informasjon om korleis du kan registrere positiv hurtigtest på kommunen sine sider, heiter det frå kommunen.